sembra essersi stancato di rincorrere"Ti ho messo davanti a tutto qui e lo rifarei", spiega il modello conversando con la coinquilina, su divano della casa del Grande Fratello Vip . "Se non ci fossero stati tutti i paletti che hai messo mi sarei sicuramente innamoratodi te", confessa l'ex Velino."Ho riflettuto molto in questi due giorni: è inutileche vado avanti da solo se tu giustamente hai cose tue", il ragionamento fatto da Pierpaolo a Elisabetta, la quale ascolta in silenzio tenendogli la mano, "meno male che ho decelerato, perchè se andavo come sono fatto io mi sarei preso una tranvata contro il muro".