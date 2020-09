Pierpaolo Petrelli a Elisabetta Gregoraci: "Vorrei baciarti"

"Le ho detto che avrei voluto baciarla. Non l'ho fatto perché lei ha messo dei paletti e io la rispetto"., nel confessionale insieme a, racconta cosa ha sussurrato una notte nell'orecchio della conduttrice.In questi primi giorni nella casa deli due si sono avvicinati molto e passano molto tempo insieme. "Lui è molto tenero, mi guarda con quegli occhi da cerbiatto, un po' cucciolotto", sorride Elisabetta spiegando ad Alfonso Signorini il loro rapporto, "non sta succedendo assolutamente nulla, ma è un ragazzo molto per bene, molto sano".