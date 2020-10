Pierpaolo ed Elisabetta, coccole al risveglio

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sembrano due calamite all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante i continui tira e molla, i passi indietro di lei e vari chiarimenti, i due concorrenti del reality sembrano non riuscire a stare uno lontano dall'altra.



Già di primo mattino i due si cercano: al risveglio infatti l'ex velino non esita a prendere per mano la compagna di stanza, ancora sdraiata sul suo letto col cuscino sulla faccia. Il modello si avvicina e si stende accanto alla showgirl che di certo non lo allontana, anzi ricambia coccole e carezze.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE