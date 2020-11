Patrizia De Blanck, festa a sorpresa per i suoi 80 anni

Nella casa del Grande Fratello Vip gli inquilini organizzano una festa a sorpresa aper i suoi 80 anni. Durante la giornata si organizzano per nascondere i preparativi, dai palloncini, ai festoni, alla torta.Approfittando di un momento in cui la contessa viene chiamata in confessionale, Elisabetta, Stefania, Pierpaolo, Rosalinda e tutti gli altri si precipitano a tirare fuori dai nascondigli il materiale per decorare la tavola e la cucina e poi tutti i concorrenti si mettono in semicerchio fuori dal confessionale aspettando l'uscita di Patrizia. Questione di minuti: quando si apre la porta, la contessa viene investita dall'affetto dei coinquilini e non riesce a trattenere le lacrime.