Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi ballano abbracciati

Pace fatta tra. "Proprio un bel ragazzo Tommaso, pensare che mi stava così sulle p***e", la battuta della contessa con il giovane influencer accanto. Una riappacificazione sancita anche dal ballo in cui i due si sono esibiti davanti ad alcuni compagni di avventura cantando simpaticamente la celebre canzone di Adriano Celentano e Claudia Mori La coppia più bella del mondo.I due avevano si erano scontrati appena entrati nella casa del De Blanck non aveva stretto la mano al 25enne milanese furibonda per un’intervista in cui Zorzi l’avrebbe definita decaduta. Uno scontro durato per fortuna poco, tanto che ora i due vanno d’amore e d’accordo.