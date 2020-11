Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando: "Sei falsa"

La contessa Patrizia De Blanck non ha accettato la sua prima nomination nella casa del: nel corso della settimana ha discusso con Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò e, colpevoli di aver votato proprio lei.“Prima mi nomina e poi viene a dirmelo.”, commenta la contessa parlando di Stefania Orlando. “Ti ho detto non mi nominare come battuta quando è venuto mio marito Simone”, afferma la conduttrice e aggiunge, “Questa settimana la contessa non si è mai arrabbiata,”.Dopo queste parole, Patrizia De Blanck critica duramente Stefania: “Ma questa cosa dice? Lei ha le visioni.Che stia lontana da me che è una falsa dalla peggior specie".