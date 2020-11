Patrizia De Blanck contro Giulia Salemi: "Stai lontana da me"

Nella puntata di lunedì 16 novembre del Patrizia De Blanck è finita in nomination per la prima volta dopo due mesi di permanenza nella casa, una condizione che non le è andata per niente a genio. La contessa, finita al televoto con, se l’è presa soprattutto conrea di averla nominata."Ma come si è permessa che è appena arrivata?", tuona Patrizia De Blanck alla fine della diretta. L’influencer dal canto suo prova a spiegare le ragioni del voto cercando di rasserenare la situazone, ma la risposta della contessa non lascia spazio per un avvicinamento: "Vattene, non ti voglio neanche vedere., stai lontanissima. Io sono due mesi che sono qua".

