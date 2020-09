Patrizia Blanck contro Tommaso Zorzi: "Sei uno str***o, non ti saluto"

"Tu sei quello che sparla di me, perciò non ti saluto. L'ho letto il pezzo che hai fatto, tu fai i pezzi senza conoscermi, dai degli asserti che non esistono perciò non ti saluto. Sono la contessa caduta, non decaduta"., appena entrata nella casa del, si presenta e saluta tutti i suoi nuovi coinquilini tranne Tommaso Zorzi.La contessa non ha gradito alcune dichiarazioni dell'influencer prima di partecipare al reality: "Decaduta? Non mi pare che sono decaduta, str***o". Un ingresso scoppiettante, e non serve a niente l'intermediazione di. Solo dopo qualche minuto Zorzi riesce a far pace con De Blanck.