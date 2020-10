La nona puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 12 ottobre in prima serata su Canale 5, si è aperta con il chiarimento di Myriam Catania, che negli ultimi giorni ha più volte manifestato la volontà di lasciare il reality per poter riabbracciare la sua famiglia.



"Io so che il pubblico mi ha capita e so che mi vuole bene - ha dichiarato durante il confronto con il conduttore Alfonso Signorini - Ho fatto del mio meglio e lascio che sia il pubblico a mandarmi da mio figlio. Se invece mi lascerà nella casa, resterò". Saranno dunque i telespettatori a decidere chi dovrà salvare tra i concorrenti in nomination, Myriam Catania, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.



"Ho visto mio figlio che disegnava, che faceva delle cose e mi sono resa conto di essermi persa dei passaggi - ha spiegato una volta arrivata in studio, giustificando la sua volontà di tornare a casa - Questa cosa mi ha un po' spaventata".





TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE