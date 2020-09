Myriam Catania contro Franceska Pepe: "Manchi di rispetto a tutti"

"Manchi di rispetto a tutti, non hai un pensiero per il gruppo".interviene contronel primo confronto della quinta puntata deldi lunedì 28 settembre.L'atteggiamento di Franceska non piace agli altri inquilini, anche se c'è qualcuno che la difende: "È il bullone che mette un freno alla banalità", spiega Fulvio Abbate. Intanto vengono mostrate le immagini della lite tra Adua Del Vesco e la modella , nella quale è poi intervenuta anche Dayane Mello rovesciandole i trucchi. "È stata una violenza", si arrabbia Franceska, e l'atmosfera nella casa si scalda.