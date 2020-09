Matilde Brandi in lacrime per le figlie

"Ho amato tanto il mio lavoro perché danzare è la mia vita, ma non potevo lasciarle a casa da sole. Per cui ho dovuto dire dei no, era giusto che fosse così, perché quando si mettono al mondo dei figli si devono seguire. E comunque io avevo lavorato fino ai 35 anni, le ho avute tardi loro, quindi ringrazio Dio di aver fatto tante cose belle".non nasconde le lacrime nella puntata deldi venerdì 25 settembre parlando della sua vita, tra alti e bassi."Sono entrata nella casa che ero a metà, lontano dalla vetta", spiega Matilde, "mi piacerebbe arrivare alla vetta: ci provo".