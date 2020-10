Matilde Brandi: "Il vero branco sono quelli della stanza blu"

"Il vero branco sono quelli della stanza blu". Così, uscita settimana scorsa dal Grande Fratello Vip, commenta le dinamiche della Casa. E riguardo al suo videomessaggio, che tanto ha indignato i concorrenti , Matilde spiega: "Il tono era ironico. Io sono sempre stata coerente: cosa ho detto di strano? Si sono scatenati tutti, forse perché ho detto la verità?"Con lei, Awed e Annie improvvisano une chiedono a Matilde di scoprirsi: "Hanno tutti paura di schierarsi contro Tommaso perché è forte e ha tante follower. È una primadonna, ma non è un paraculo. A differenza di Maria Teresa e Guenda".Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello