Massimiliano Morra incontra il padre: "La gentilezza non paga sempre"

"Siamo orgogliosi di te, mi piace il percorso che stai facendo qua dentro. Però ogni tanto tira fuori gli attributi. Lo so come sei fatto, ci sono persone con le quali devi combattere, non puoi essere sempre gentile: la gentilezza non ripaga". Nella puntata di venerdì 16 novembre del Grande Fratello Vip incontra il padre."Devi essere un po' più duro ogni tanto", dice Pasquale al figlio, "sei arrivato a un buon punto ma non devi mollare adesso". Pasquale vuole poi scambiare due parole con, che si è scontrato con suo figlio: "Sono deluso da te perché l'altra sera hai messo in scena un teatrino di cattivo gusto, che non mi aspettavo. Quando sei entrato nella casa hai detto di esser stato preso in giro e poi hai deriso Massimiliano". Ma l'influencer milanese risponde piccato: "Non metta sullo stesso piano quello che ho affrontato io per anni con una semplice imitazione di suo figlio l'altra sera".