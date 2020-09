Mario Balotelli al Grande Fratello Vip

"Enock è il ragazzo che è cresciuto con me, è il mio amico, è il mio sangue, è mio fratello. Guai a chi me lo tocca, guai a chi me lo sfiora, guai a chi gli rompe le scatole". Nella terza puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 21 settembre,interviene in diretta in videochiamata per salutare"Ti salutano la mamma e il papà, ti vogliono tutti bene", dice l'attaccante, che poi commenta le frasi pronunciate da Fausto Leali , "mi hai scioccato Enock,sei stato un grande signore in quel momento, hai dato un insegnamento di vita anche a me". La conversazione tra i due fratelli nel video qui in alto.