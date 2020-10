"Pierpaolo ed Elisabetta quaglieranno qualcosa". Ne è sicura, attrice, modella e pupa della scorsa edizione de La Pupa e il Secchione.Marina è intervistatasu Pierpaolo Pretelli, suo collega: "Fa il vocalist dove io faccio la ballerina. Persona super alla mano, molto alla mano. Ha anche un suo lato esuberante, che non ha ancora mostrato, ha ancora cartucce da sparare, ma non dove fossilizzarsi nella relazione con Elisabetta", spiega la ex pupa.Che poi, ricordando la sua esperienza nel programma Mediaset, dice: "La convivenza è difficile perché non hai bene cognizione dei tempi, degli orari, delle situazioni. Ad esempio capisco molto Pierpaolo che sta vivendo questa situazione tutta insieme, in modo un po' adolescenziale. Perché tutte le emozioni vengono fuori in modo forte". Qui sopra l'intervista.Per non perdersi mai il programma,dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.