Maria Teresa Ruta: "Ho dovuto rifiutare tre proposte indecenti"

"Qua ci sono tante ragazze giovani, si parla di tutto. Ho cercato nel mio piccolo di far capire che si può sempre trovare una scappatoia, uscire con gran serenità. magari non si farà quel lavoro, ma si andrà avanti". Alracconta di aver ricevuto tre proposte indecenti durante la sua carriera, che ha dovuto affrontare e rifiutare."Magari ci sono delle donne che non possono rifiutare, che son costrette ad accettare", aggiunge Stefania Orlando. "Non ho denunciato perché penso che le persone possano sbagliare: alla fine non è successo nulla", spiega Maria Teresa. Anche Giulia Salemi racconta la sua esperienza: "Anche a me è successo due volte, non me l'aspettavo e il paradosso è che alla fine ti senti pure in colpa".