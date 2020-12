Maria Teresa Ruta contro Filippo Nardi e Samantha De Grenet

L'ingresso diha creato alcune tensioni al, soprattutto con. I due nuovi concorrenti si sono lamentati per la pulizia di alcuni ambienti della casa.“L’entusiamo lo apprezzo e li ho anche ringraziati, ma è stato il tono.Io voglio difendere questi ragazzi”, afferma Maria Teresa Ruta facendo il verso a Filippo Nardi. “State più attenti a dove buttate i vostri peli. La casa ha dei punti sporchi", replica Filippo.Samantha De Grenet non accetta le critiche di Maria Teresa: “Io credo che io e Filippo siamo entrati con garbo in questa casa.Essere accusata di dire cose non vere, non va bene”.