Malgioglio: "Da quando è morta mia madre ho rifiutato il Natale"

Se i preparativi in vista di Natale hanno portato un'atmosfera di gioia e armonia nella Casa del Grande Fratello Vip , perquesto momento di festa lascia spazio alla malinconia in memoria dellascomparsa."Ricordo quando festeggiavo con tutta la famiglia, le mie sorelle cucinavano in Sicilia per tutti noi ed era bellissimo", ricorda l'artista visibilmente emozionato, rivivendo gli ultimi momenti trascorsi con la madre."Da quando lei è morta io ho rifiutato il Natale; di solito in questo periodo partivo sempre e viaggiavo per il mondo". Malgioglio ha dunque deciso di omaggiare la madre promettendo di indossare un suo vestito, spinto dae dall'applauso del pubblico in studio a vivere questa festa in maniera diversa e "nuova".