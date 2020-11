Ospite della puntata di martedì 17 novembre di, hairstylist dei vip, commenta le acconciature dei concorrenti della casa: "Io sono amica da tantissimo tempo con Giulia Salemi, era emozionata nonostante sia la seconda volta che fa il Grande Fratello. Quest'anno mi piacciono tantissimo i capelli di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Giusto la contessa non mi piace molto, con i capelli cotonati anni Ottanta"."Adoro Tommaso Zorzi che ha sempre i capelli in modo diverso", aggiunge Luigi Gentile e confida chi è il suo vip preferito, ", ha questo fascino un po' misterioso, mi piace tantissimo. Zelletta è l'unico uomo della casa ad avere sempre il capello sistemato".Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello