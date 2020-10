“Ero convinto fosse un gioco a quiz, chiamai per noia. Ai tempi non era facile capire cosa fosse”., uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, racconta a GF VIP Party come è entrato nella casa del Grande Fratello, 20 anni fa.“Non c’erano i social network, le mail poche diffuse: arrivavano sacchi di lettere. A me più di mamme e nonne. Mia mamma le conserva ancora”, dice riferendosi alla fama ottenuta: “Nessuno era preparato a quel successo: se per strada ci fosse stato Fiorello accanto a me, la gente avrebbe fermato me. Dirlo oggi fa ridere”.D'altronde, anche mentre erano nella casa, successero cose bizzarre: nel video in alto un aneddoto.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello