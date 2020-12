Lo sfogo di Stefania Orlando: “Delusa da Dayane e Rosalinda"

Sono giorni difficili pernella casa deldopo gli attacchi ricevuti da alcuni coinquilini. A far crollare la 53enne sono state soprattutto le parole di Dayane Mello e alla fine della puntata di lunedì 7 dicembre., dicono che sono una manipolatrice, sono passata per una che mette il sale sulle ferite. Ci rimango male, sembro forte ma non lo sono", dichiara la conduttrice in lacrime durante uno sfogo conQuest'ultima cerca subito di confortarla: "Dicono cose sbagliate, non vere, provano a minare la tua sensibilità e cercano di screditare quello che fai"."Sei una persona sensibile che dice quello che pensa e questa è una dote", aggiunge

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE