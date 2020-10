Lo sfogo di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip

Gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip sono stati particolarmente intensi per, che martedì 27 ottobre si è lasciato andare a un duro sfogo. "Sono turbato dal non equilibrio, perché io qui dentro sto bene con tante persone e avere dei problemi con qualcuno mi urta", spiega alla Contessa"Per me avere qui della gente che conosco da un mese e mezzo capace di venire a consolarmi in un momento di sconforto è importante - continua prima di lasciarsi andare a un pianto liberatorio - Sarà ciò che mi resta di questo programma". Ad abbracciarlo ci pensano, che condividono la sua idea: "Nella Casa non tutto è fatto con una strategia, c'è chi vuole vivere questa esperienza così com'è".