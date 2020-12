La lite tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

è triste e molto arrabbiata. La concorrente del Grande Fratello Vip è protagonista di una forte litigatacondopo la puntata di lunedì sera. "Mi hai messo in cattiva luce con le altre", accusa la conduttrice riferendosi a una clip mandata in onda la sera precedente nella quale la collega si sfogava con altre coinquiline."Per cose che avevamo chiarito dieci giorni fa", aggiunge Stefania, abbattuta anche per via dellada parte di Tommaso. "Vi siete messi tutti e due contro di me, quando io vi ho sempre portato così", attacca ancora la show girl mostrando il palmo della mano.