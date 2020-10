Le lacrime di Tommaso Zorzi per una lasagna

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha una crisi e piange in giardino. Il motivo? Una lasagna che ha cucinato per il resto degli inquilini. "Ho una questione emotiva con la lasagna. È un piatto che non riesco a mangiare: me lo faceva sempre mia nonna ed è morta da poco”, si giustifica tra le lacrime l’influencer.



Dopo essersi autodefinito “pazzo psicopatico”, Tommaso Zorzi rientra in casa e scoppia a piangere in cucina. A consolarlo l’amico Oppini: “Dai, mi faccio un’insalata con te”.



Visibilmente scosso, l'influencer non riesce ad accettare i complimenti degli altri vip, che lodano il piatto.

