Le lacrime di Maria Teresa Ruta

Nella puntata del 9 novembre di Grande Fratello Vip,parla in diretta delle violenze subite quando era ancora una ragazza. "Alfonso io resto sempre col sorriso. Come Rosalinda non ho detto nulla ai miei genitori per non dare loro un dolore, ma ragazze lasciatevi aiutare", ha detto in lacrime la presentatrice che nei giorni scorsi si è lasciata andare ad una drammatica confessione con"Non ho denunciato perché non ho riconosciuto nessuno, sono stata aggredita alle spalle, ma quello che mi hanno fatto è stato un dolore assoluto", aggiunge l’inquilina della casa diche ha poi raccontato di essere stata molto aiutata dal suo exInfine Ruta lancia un messaggio forte a chi come lei ha subito o subisce violenze e abusi. "Donne non mollate mai e sappiate che non siamo noi noi quelle sbagliate!".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE