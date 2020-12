Le lacrime di Maria Teresa Ruta per il messaggio della mamma

Un’emozione molto intensa perche ricevenella puntata di lunedì 14 dicembre del“Sono contenta che tu hai deciso di stare nella casa del Grande Fratello così io posso vederti tutti i giorni. Se tu fossi uscita, non so se avremmo potuto vederci vista la pandemia. Vedendoti al Grande Fratello io ti sento vicina. Noi stiamo tutti bene e ti vediamo sempre”, sono le parole della mamma di Maria Teresa Ruta.La conduttrice confida ad Alfonso Signorini il suo rapporto con i genitori: “Io ero una ribelle da giovane, e ho cominciato a lavorare a 17 anni. Senza di loro non sarei diventata nessuno. Sono stati dei genitori straordinari”.