Le lacrime di Francesco Oppini per la lettera di Tommaso Zorzi

Continua l'altalena emotiva che contraddistingue il rapporto di amicizia nato tra le mura deltra. " Pensavo che ci fosse un’amicizia , se non di più, quantomeno su un altro livello", aveva dichiarato Zorzi a Stefania Orlando, ricordando che con Francesco ha parlato di tematiche molto personali, "quello con me non è un rapporto che ha con tutti, altrimenti mi inca**o io".Per cercare di chiarire i punti ancora in sospeso, l'influencer milanese decide diall'amico. Francesco, una volta trovata la lettera in camera da letto, inizia a leggerla e si commuove.