Le lacrime di Francesco Oppini: "Non sarei più me stesso"

L'annuncio del prolungamento del Grande Fratello Vip fino all'8 febbraio 2021 ha scosso i concorrenti della casa. Oltre ai molti dubbi di Elisabetta Gregoraci sulla sua permanenza nel reality,è tra i vip più combattuti su quale decisione prendere.Il figlio di Alba Parietti si confronta con Stefania Orlando ee si lascia andare a: "Quando ho deciso di venire qua, io l'ho fatto senza parlare con la mia compagna. Io adesso devo pensare anche a lei. Mi fa stare male che ho trovato un sacco di belle persone qui e decidere di non proseguire"."Nessuno ti giudica per questo. Tu devi parlare con lei per telefono", è il consiglio di Stefania Orlando. "Devo dare a lei quello che lei ha dato a me", aggiunge Francesco Oppini.