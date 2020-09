Le lacrime di Elisabetta Gregoraci per la mamma

ripercorre la sua vita privata e la sua carriera dall'infanzia a Soverato al matrimonio con Flavio Briatore. La conduttrice si emoziona ricordando la mamma Melina durante la terza puntata del: "Ho avuto un’infanzia bellissima a Soverato in Calabria.. Si è ammalata a 38 anni e non ha mai smesso di lottare. Non si è mai fermata, lei ha sempre dato sostegno agli altri. Quando mi capitano delle cose che non mi fanno stare bene, penso sempre a lei".Alfonso Signorini racconta l'incontro con mamma Melina prima della sua scomparsa: "Io ho conosciuto tua madre e mi ricordo una sua frase. Mi aveva detto Prego che il Signore dia la forza alle mie figlie per superare la mia scomparsa".