Le lacrime di Andrea Zelletta e della fidanzata Natalia

incontraall'interno della casa del. “È bellissimo vederti in televisione. Io ti amo ogni giorno sempre di più. Tu sei bellissimo e semplice", sono le prime parole di Natalia.La ragazza afferma di non essere gelosa del rapporto di Andrea con Matilde Brandi: "Tu sei sincero, puoi dare tantissimo a queste persone.. Io ho sempre detto ad Andrea vivitela".Andrea Zelletta: “Mi manchi da morire, troppo. È difficile qui. Non mi aspettavo che mi mancassi così tanto".