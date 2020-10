Le gemelle Fazzini: angeli e diavoli al GF Vip

Se entrassero nella casa del, vorrebbero essere un concorrente unico. Su questo non hanno dubbi le, diventate celebri dopo la loro partecipazione al Collegio e intervistate al GF VIP Party il 23 ottobre.Ma su un’altra cosa le due sorelle sono certe: “Vorremmo un gf più giovanile. Denis Dosio ha fatto fatica a rapportarsi con gli altri per via dell’età. Il modo in cui passa il pomeriggio un 15enne o un 18enne è diverso da come lo passa un 40enne o un 60enne”. Le gemelle sono famose per essersi presentate comee, spinte da Awed e Annie Mazzola, giudicano gli inquilini della casa del GF Vip: “Oppini è un angelo. Si vede dal viso. Zorzi è diavoletto perché sa come manovrare tutto, è molto furbo”.Sulla coppia Elisabetta- Pierpaolo, le gemelle Fazzini hanno un giudizio netto: “Elisabetta diavolo per il comportamento verso Pierpaolo, lo sta illudendo. Lui angelo per le lacrime”.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello