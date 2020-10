Le coccole tra Guenda Goria e Massimiliano Morra

Nella casa del Massimiliano Morra e Guenda Goria sono in veranda e passano un po' di tempo insieme sotto una coperta. I due sembrano essere sempre più vicini. “Se non fossi fidanzato sarebbe tutto diverso. Sei una persona molto interessante”, aveva confidato l’uomo alla figlia di Maria Teresa Ruta."Stavi benissimo con quell'abito. Hai un bel corpo perché non valorizzarlo", è il complimento di Massimiliano. "Se voglio bene a una persona la proteggo sempre, di me ti puo fidare" dice Guenda Goria riferendosi agli attacchi ricevuti dall'attore da alcuni inquilini della casa.