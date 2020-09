La seconda puntata di GF VIP Party

Dall'outfit di Mario Balotelli nel suo intervento in videochiamata con il fratello Enock alle lacrime di Guenda Goria per l'ingresso del papà Amedeo, dalla squalifica di Fausto Leali al nuovo confronto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: è iniziato con tanti argomenti e tante battute ilLa trasmissione, condotta da, è andata in diretta su Mediaset Play: i due conduttori, ognuno dalla propria casa, hanno commentato la terza puntata serale del Grande Fratello Vip, con un raissunto dei momenti salienti da parte di Awed, per poi collegarsi in diretta con la casa e sentire i racconti di Denis Dosio sui suoi amori. I due conduttori poi si lanciano in una interpretazione della discussione tra Massimiliano e Adua.Ma scopriamo tutto qui sopra, dove è possbile vedere la puntata integralmente.