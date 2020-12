La lite tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet

Il giorno dopo la puntata di lunedì 21 dicembre, Stefania Orlando e Samantha De Grenet continuano a lanciarsi frecciate all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Le due concorrenti non vanno per niente d'accordo e, nonostante il clima natalizio che si respira nella Casa, il clima è sempre più teso. Stavolta a sbottare è Stefania che si scaglia contro Samantha a causa di uno scolapasta mal riposto in cucina.



Ne viene fuori un lungo battibecco: "Quanti anni pensi che io abbia", è la provocazione di Samantha. "Se ti comporti in questo modi devo dire pochi", è la risposta stizzita di Stefania.

