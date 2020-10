La lite tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta

"Non cercate di passare da vittime perché non siete vittime. Perché non mi hai nominata Maria Teresa? Per fare bella figura? Poi però magari consigli a qualcun altro di nominarmi". Nella decima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip , dopo appena nove minuti come fa notare Alfonso Signorini, esplode controe sua figlia"Sei stata vera quando sono venuta per fare pace e non mi hai stretto la mano", risponde Maria Teresa, mentre Guenda si alza in piedi e si confronta in maniera accesa con la conduttrice: "Io penso con la mia testa, non ci provare".