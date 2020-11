La lite tra Francesco Oppini e Dayane Mello: "Ho perso fiducia in lei"

Continuano le incomprensioni tranella casa del. I due concorrenti avevano chiarito dopo una lettera della modella, ma la tensione tra i due rimane alta. “Dopo due mesi qua la situazione comincia a essere pesante. L’altro giorno io ho accettato un gesto educato, ma”, afferma Francesco parlando della modella, “Dal giorno dopo la lettera, lei ha cominciato a parlare male di me con tutti”.“Perché devi dire cose che non sono vere?", replica Dayane. “Trovo un po’ ipocrita questo rapporto. Non voglio essere in mezzo a questa cosa”, afferma Tommaso Zorzi. “. Con Tommaso c’è un rapporto diverso”, conclude il figlio di Alba Parietti.