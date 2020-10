Conflitto senza esclusioni di colpi tra. Andrea Zelletta ed Enock sono stati chiamati come bodyguard per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Le due donne si erano già scontrate in una passata edizione del reality. “Un agglomerato di cattivo gusto” , è stata la definizione della marchesa verso la concorrente del GF Vip durante una puntata di Live-Non è la d'Urso.“Questa volta sei tu che sei venuta a trovare me”, inizia cordialmente Patrizia. “Tu sei sempre stata una mia grande fan”, afferma la marchesa che aggiunge, “. Io ti ho avvertito. Io ti consiglierei di rimanere più a lungo possibile nella casa. Te l’ho detto per cordialità".La replica della contessa non si fa attendere: “Io mi devo difendere da cosa?. La grande buffona sei tu. Sei marchesa d’Aragona nella tua testa”.