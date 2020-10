L'intervista doppia a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

"Quante chance do a Pierpaolo Pretelli che nasca qualcosa tra noi all'interno della casa? Da uno a dieci, tre. Fuori dalla casa? Cinque".sono la coppia più chiacchierata della quinta edizione delli sottopone a una intervista doppia.Elisabetta sembra quindi non credere molto nella nascita di una relazione con l'ex velino, anche se non lo eslcude. Nell'ultima domanda, il conduttore chiede esplicitamente: "Dove vorresti fare l'amore per la prima volta con Elisabetta?". "Ovunque", confessa lui. E quando alla conduttrice televisiva viene chiesto secondo lei cosa ha risposto Pierpaolo, lei ammette: "Spero non qui!".