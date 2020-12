L'ingresso show di Sonia Lorenzini nella Casa del GF Vip

Ingresso show nella Casa del Grande Fratello Vip per, una nuova concorrente ufficiale del reality a partire dalla puntata di venerdì 11 dicembre. L'influencer non ha perso tempo e ha subito messo in mostra il suo carattere vulcanico coinvolgendo primae poiL'artista è stato vittima di uno scherzo che ha particolarmente divertitoe che in un secondo momento ha coinvolto anche Zorzi, con il quale però non sembra correre buon sangue. La ragazza riporta alla luce un triste episodio che l'ha vista protagonista insieme all'influencer.Bisognerà capire se la permanenza nella Casa sarà teatro di un chiarimento, oppure se i due manterranno la distanza.