Il pianto di Maria Teresa Ruta

Un risveglio particolarmente malinconico per. La concorrente delpare sia stata colpita da una delle canzonifatte ascoltare nella casa: "Non è giusto così Grande Fratello, che leggi nell'animo delle persone con le canzoni e la musica. Come fai?", si chiede la conduttrice parlando da sola, rivolgendosi agli autori del programma.Maria Teresa, che sta partecipando al reality in coppia con la figlia Guenda Goria, sembra non riuscire a trattenere le lacrime. Maria Teresa Ruta è al televoto insieme ad altri sei concorrenti della casa (Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi, Denis Dosio, Francesco Oppini, Dayane Mello e Adua Del Vesco).