L'ultima settimana è stata contraddistinta da accese discussioni e liti furibonde traed. L'influencer, fin dal giorno del suo ingresso nella casa del, ha ripetutamente criticato Elisabetta per il comportamento tenuto conLe due vip provano a chiarirsi nel giardino della casa. "Ci siamo solo dati delle cose belle, nessuno ha tolto niente a nessuno.. Lui si era abituato a questa situazione. Non mi devo per forza fidanzare o fare qualcosa di più. Non è facilissimo stare qua, ti verrà da trovare una persona vicina", spiega l'ex moglie di Flavio Briatore commentando il suo rapporto con Pierpaolo nella casa. "Si vede che gli piaci. Mi sei sembrata un'Elisabetta che inizialmente era interessata a Pierpaolo", commenta Selvaggia Roma."Abbiamo avuto dei momenti vicini, ma poi ho messo dei paletti.Le cose me le vivo a modo mio", è la risposta di Elisabetta Gregoraci. "", conclude Selvaggia.