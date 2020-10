Il chiarimento tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci

Piccole incomprensionitraI due concorrenti delsi ritrovanofaccia a faccia dopo che il modello non ha preso bene una battuta fatta dalla showgirl mentre i due si trovavano assieme ad Enock."Mi hai detto una parola che non mi piace, che ha usato una mia ex durante un brutto litigio", spiega Pierpaolo, senza dire a quale espressione si riferisca. "Ma se ci rimani male me lo dici subito, non tieni il muso mezza giornata", replica Elisabetta, altrettanto risentita. In un primo momento la conduttrice nega a Pierpaolo un abbraccio, che alla fine concede al termine della lunga discussione.