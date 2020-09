Il canto delle sirene di Flavia Vento

"Venite qui, marinai".si esibisce nel canto delle sirene, con un lungo vestito che finisce in una pinna, per fare il suo ingresso nella casa del. Ad ascoltarla ci sono tutti i concorrenti uomini, raccolti nel confessionale per la prima volta nella quinta edizione.Il canto di Flavia non lascia indifferente neanche Alfonso Signorini, che si accascia nello studio di Roma. Avvolta nel suo, Flavia riprende a cantare per farsi venire a salvare da uno dei suoi nuovi coninquilini: a trovarla è Enock Barwuah, che la prende in braccio e la porta nella casa a fare la conoscenza degli altri coinquilini.