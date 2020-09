Il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli

"Miriam ed Elisabetta scegliete un compagno ciascuna per una leggendaria sfida di baci in apnea in piscina".annuncia la sfida agli inquilini della casa delper ottenere un ricco budget per la spesa settimanale."Io vorrei fare un applauso all'autore di questo gioco", affermache si autocandida a partecipare alla sfida con Elisabetta Gregoraci.in apnea in piscina, ma non riescono a superare la prova. "Potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa", afferma Signorini. A questo punto, l'ex velino e la conduttrice si lasciano andare a un lungo bacio.