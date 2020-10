I dubbi di Tommaso Zorzi su Francesco: "Oppini è un giocatore"

è sorpreso dal comportamento die si sta ricredendo sul rapporto instaurato con il concorrente del. "A me ha detto ho scelto di stare con te perché qui dentro è quello a cui voglio più bene, ma a te ha detto un'altra cosa", afferma l'influencer confrontandosi consul comportamento dell'amico, giudicato poco trasparente e uno"Con me non fare la strategia", si lamenta il 25enne, riferendosi sempre a Francesco. "Per me era un- aggiunge Zorzi - se davvero mi vuole bene ha un modo strano di dimostrarlo". "Non c'è niente di male, ma non a scapito dei rapporti", conclude Tommaso.