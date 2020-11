Guenda Goria: "Sfido chiunque a fare un GF con la mamma"

“Sono stata criticata per come mi sono raccontata, ma condividere è atto di coraggio e generosità, non c’è niente di male”. Così, ospite afa un bilancio della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.“Sono l’unica concorrente che ha partecipato con un famigliare in questa edizione. Sfido chiunque a farlo, e l’esempio dell’incontro tra Alba con Francesco ne è l’esempio, il lessico cambia. Si gioca a carte scoperte, non puoi far finta di essere un altro, è una condizione molto più difficile”, spiega. Qui sopra l'intervista.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello