Grande Fratello Vip, venerdì 18 settembre la seconda puntata

La seconda puntata della quinta edizione delva in onda venerdì 18 settembre in prima serata dalle 21.25 su Canale 5: il programma è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva, e dopo on demand, sul portale Mediaset Play. Al timone del reality, prodotto da Endemol Shine Italy,con, al suo fianco, una coppia di opinionisti inedita ed esplosiva formata daDopo gli ingressi nella prima puntata di Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Flavia Vento ( che si è già ritirata ),Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.A vent'anni esatti dal debutto in Italia di Grande Fratello, è iniziata la quinta edizione vip del reality show che ha cambiato la storia della televisione italiana. Un gruppo eterogeneo di concorrenti è pronto a mettersi in gioco al cento per cento, senza influenze esterne, con l’obiettivo di divertirsi e aggiudicarsi la vittoria del montepremi finale di, metà del quale andrà in beneficenza.La "convivenza forzata" degli inquilini della Casa è spiata 24 ore su 24 e offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi senza alcuna maschera e di vivere ogni emozione senza filtri. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9 alle 6 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 13.40 e tutti i giorni alle 00.40). Il pubblico può inoltre rimanere sempre aggiornato sulle vicende della Casa grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it , dell’App Mediaset Play e ai vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).Il gruppo di autori, coordinato da Andrea Palazzo, è composto da: Fausto Enni, Alfonso Signorini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Irene Ghergo, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza, Alessandro Santucci. Il produttore esecutivo RTI è Lino Tatalo, il produttore esecutivo Endemol Shine Italy è Alessio de Luca, la regia dello studio è affidata ad Alessio Pollacci, quella della Casa a Marco Fuortes.L’evoluzione crossmediale e interattiva di Grande Fratello Vip è affidata alla Direzione Business Digital di RTI.