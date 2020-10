Grande Fratello Vip, tre nuovi ingressi nella casa

Lunedì 26 ottobre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.Tre nuovi ingressi a Gf Vip:. Le new entry potrebbero portare scompiglio nella Casa instaurando amicizie e nuove alleanze di gioco anche alla luce di quanto visto da telespettatori in queste prime settimane. E per qualcuno che entra,Al televoto sono finiti Guenda, Elisabetta, Francesco, Maria Teresa, Pierpaolo e Stefania ma non ci sarà nessuna eliminazione. Questo i nominati non lo sanno e saranno convinti che uno di loro dovrà abbandonare la Casa. Così, per spiazzarli un po' il Grande Fratello metterà a dura prova il self-control dei concorrenti.Come la prenderà Pierpaolo che sembra essere tornato alla carica con la showgirl calabrese? Infine, nelle ultime ore un duro scontro tra Guenda e Enock ha turbato gli equilibri della Casa. I due ragazzi riusciranno a chiarirsi?