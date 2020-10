Grande Fratello Vip, record stagionale

Cresce ancora e segna il suo record stagionale la quinta edizione di. La settima puntataandata in ondasu Canale 5, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, ha appassionato 3.390.000 spettatori con il 20.6% di share (leadership sul target commerciale con il 21.35%).Nel corso della serata, la trasmissione condotta daha toccato picchi del 35.08% di share e di 4.523.000 spettatori. Ottimo risultato anche sui giovani 15-34enni: 24.6% di share. Numeri record sui social. Complessivamente su Twitter, Instagram e Facebook il programma ha generato 802.000 interazioni totali. In particolare, l'hashtag #GfVip ha raggiunto il primo posto dei Trend Topic in Italia e nel mondo. Inoltre, la settima puntata è stata seguita in contemporanea alla messa in onda sulle piattaforme streaming (sito Grande Fratello, sito e App Mediaset Play) da 280.000 utenti.Nel video qui sopra la puntata integrale. Nel corso della puntata, il confronto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco Elisabetta Gregoraci riceve una lettera dall'ex marito Flavio Briatore . Inoltre,sono i protagonisti di un'accesa lite dopo una battuta dell'influencer milanese su Adua.Sono tre gli inquilini con più voti nella casa: Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. Chi dovrà abbandonare la casa? Il nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip è per venerdì 9 ottobre in prima serata su Canale 5.