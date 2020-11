Grande Fratello Vip, record di ascolti

Nuovo record di ascolti per la quinta edizione diandata in onda lunedì 9 novembre su Canale 5 (qui sopra la puntata integrale). Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy è stato seguito da 3.485.000 spettatori con il(leadership sul target commerciale con il 21.5%).Nel corso della serata, la trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha toccato picchi del 37.06% di share e di 4.353.000 spettatori.15-24enni: 28.23% di share. Boom sui social network: complessivamente su Twitter, Instagram e Facebook il programma ha generato 929.700 interazioni totali.In particolare,ha raggiunto il primo posto dei Trend Topic in Italia e il secondo nel mondo. Il nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip" è per venerdì 13 novembre in prima serata su Canale 5.

Per essere sempre aggiornati sul Grande Fratello seguite il GF VIP Party dal lunedì al venerdì dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE